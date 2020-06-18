خالد فودة يبحث مشروعات التنمية الزراعية بجنوب سيناء

عقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة اجتماعا، الخميس، لاستعراض موقف الأراضي الزراعية ومزارع الدواجن والاستزراع السمكي والمعوقات التي تعيق توفير الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لمواطني جنوب سيناء في إطار نحويل طور سيناء لسلة غذاء المحافظة، بحضور نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة ومحمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية؛ منها تعمير سيناء والزراعة والطب البيطري والموارد المائية وشركة المياه وبعض المستثمرين في مجال الزراعة والمعنين بالمجال الزراعي.وناقش المحافظ خلال الاجتماع موقف أحواض الاستزراع السمكي بنويبع ومزرعة الزهور التي سيتم انتاج الزهور بها وتصديرها للدول المجاورة، واستزراع مساحة الـ150 فدانا بطور سيناء والتوسع في مزارع الدواجن "تسمين وبياض"، وبعض مشكلات المجزر الآلي ومقترحات الحلول لتلك المشكلات.كما قام المحافظ بحل مشكلة نقص المياه اللازمة للمساحات الخضراء بشارع السلام بشرم الشيخ، موجها ببدء أعمال صيانة المساحات الخضراء بمدخل مدينة شرم الشيخ وطريق السلام، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية؛ لبحث مشكلة توفير المياه لاستزراع مساحة 350 فدانا بمدينة نويبع واستغلال الآبار والمياه الجوفية في مجال التنمية الزراعية على أرض محافظة جنوب سيناء.