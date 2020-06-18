وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة الدولي

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية مساء اليوم، داخل مطار الغردقة الدولي؛ لمتابعة استعدادات المطار، والاطمئنان على جاهزيته تزامنًا مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو المقبل، رافقه فى الجولة الطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة.خلال الجولة تفقد الوزير صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2، وكونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، إضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأن على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة، وتفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.وأشاد منار، بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.كما وجه بضرورة توفير سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والالتزام بإجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة، والتى تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية داخل مصر.