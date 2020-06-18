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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربیة ترحب بعودة العمال المصریین المحتجزین من لیبیا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:40 م
الجامعة العربیة
الجامعة العربیة
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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، بعودة العمال المصریین الذین كانوا محتجزین في لیبیا إلى الأراضي المصریة الیوم الخمیس، مشیدة بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة في مصر في متابعتها لهذه القضیة منذ بدایتها وتعاملها معها إلى أن جرى الإفراج عن العمال وتأمین سلامتهم.

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة - في بيان صحفي مساء اليوم - عن ارتیاح الجامعة العربية لسرعة حسم هذه القضیة ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، موجها التهنئة إلى مصر قیادة وحكومة وشعبًا على عودة العمال سالمین وجمعهم مع أسرهم وذویهم.

كما أثنى المصدر على الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق الوطني اللیبیة في تعاملها الحازم والسریع مع جریمة احتجاز العمال المصریین، وما أعلنت عنه الجهات الأمنیة المختصة بشأن التحقیق فیها وتقدیم مرتكبیها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبیل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصریة في تأمین عودتهم إلى مصر.

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