كواليس أول اجتماع لـ«مجلس أمناء القاهرة الجديدة»

ترأس المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجلسة الإجرائية الأولى لدورة مجلس الأمناء ٢٠٢٠- ٢٠٢١.وقال «غنيم»، في تصريحات «الدستور»، إنه تم انتخاب الدكتور محمد محمد زكي الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، رئيسًا للمجلس، والمهندس محمد عبدالمنعم المنشاوي، رئيس العلاقات الخارجية بشركة أعمار مصر، وكيلًا لرئيس المجلس، والطاهر عبدالحميد محمود (رجل أعمال) صاحب ومدير شركة العمران، وكيلًا لرئيس المجلس.وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الجلسة المقبلة سيتم انتخاب رؤساء لجان "التموين– التعليم– الصحة- الأمن- المواصلات– الثقافة والإعلام- المرافق – الشباب والرياضة)، بالإضافة إلى أنه تم عرض الموضوعات ذات الأولوية القصوى والموضوعات التى تمس أهم احتياجات سكان المدينة الجديدة.