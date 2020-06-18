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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: خطة لزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 15%

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:34 م
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف كمال، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر حققت نموا في الصادرات الزراعية، ولديها خطة لزيادتها بنسبة ١٥٪، موضحا أنه برغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها فتحت فرصا جديدة للتصدير للخارج، وتمكنت من اقتناص أصعب الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، حيث احتلت مصر المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، بعد أن كانت تصدر ٢٥٠ ألف طن صادرات زراعية متخطية بذلك إسبانيا التي تصدرت المركز الأول لعدة سنوات.

وأضاف "كمال" لـ"الدستور" أن مصر حققت طفرة في تصدير البطاطس وبلغت الكمية المصدرة ٧٠٠ ألف طن خلال موسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، كما احتلت المركز الثالث عالميا في تصدير البصل المجفف بقيمة ٣٠،٤ مليون دولار بنسبة ٨،١٪ من إجمالي الصادرات العالمية، وحققت المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة، وتخطت الإنتاج الإسباني بواقع ٦٩٠ ألف طن.

وأوضح أن مصر تدر دخلا من العملة الصعبة تصل إلى ٥ مليارات دولار سنويا، بما يجعل القطاع الزراعي مساهما قويا في إجمالي الإنتاج القومي.

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