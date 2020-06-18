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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شردي عن عودة المصريين من ليبيا: مصر عندها القوة لحماية أبنائها

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:24 م
الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي
رباب الأهواني
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قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إنه كان متوقعا أن تحل أزمة المصريين في ليبيا، مضيفا: "لو كانت الحكومة المصرية مقدرتش توصل للمصريين في المنطقة اللي كانوا فيها، مكنتش هقدر ألومها.. بسبب طبيعة المنطقة".

وأضاف "شردي"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل هذه الأزمة منذ ظهورها، معلقا: "مصر عندها القوة والرجال لحماية أبنائها"، لافتا إلى أن ما فعله الرئيس السيسي هو رسالة للعالم بأن مصر تحمي أبنائها أينما كانوا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وفي وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

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