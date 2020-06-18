رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جرائم ميليشيات السراج وأردوغان في ليبيا (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:15 م
السراج وأردوغان
السراج وأردوغان
طباعة
عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد جرائم الحرب، التي ارتكبتها مرتزقة أردوغان في ليبيا، فجملة من الانتهاكات ترقى لـ"جرائم حرب" كاملـة قامت بها ميليشيات السراج والمرتزقـة الموالين لتركيـا ضد الشعب الليبي، ومنها جريمة قصف المدنيين.

وتواصل مليشيات الوفاق يوميا في قصف المدنيين من خلال ضربات جوية وقذائـف صاروخيــة قادمة من قاعدة مصراتة الجوية أو الطيارات بدون طيار التـي أتت بهــا تركيــا فقصفت بها منازل المدنيين في ترهونة وغريان والسبيعة. 

وترتكب مليشيات الوفاق التهجير القسري فقررت معاقبة المدنيين في "محور العزيزة" بتهجيرهم قسريا باعتبار المنطقة خاصة بالعمليات العسكرية وتركتهم دون أي تدابير أو تقديم المساعدات الضرورية لهم كما تسببت معارك الميليشيات الأخيرة بنزوح أكثر من 16 ألف ليبي كما قامت بنهب وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة في عملية وصفها تقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيـا بـ"عمليات ثأر" انتقامية.

وقامت ميليشيات الوفاق بتعذيب المدنيين في تاورغاء وترهونة وقامـت بالاعتداء على عمال مصريين وارتكبت إعدامـــات ميدانيــة كشفها الجيش الوطني الليبي لتضيف لسجلها الحافـل بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب "جرائم حرب" تحت غطاء ودعم تركي.

موضوعات متعلقة

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
ماجد حبته
الاستثمار فى البشر.. والبقر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»