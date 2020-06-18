جرائم ميليشيات السراج وأردوغان في ليبيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد جرائم الحرب، التي ارتكبتها مرتزقة أردوغان في ليبيا، فجملة من الانتهاكات ترقى لـ"جرائم حرب" كاملـة قامت بها ميليشيات السراج والمرتزقـة الموالين لتركيـا ضد الشعب الليبي، ومنها جريمة قصف المدنيين.





وتواصل مليشيات الوفاق يوميا في قصف المدنيين من خلال ضربات جوية وقذائـف صاروخيــة قادمة من قاعدة مصراتة الجوية أو الطيارات بدون طيار التـي أتت بهــا تركيــا فقصفت بها منازل المدنيين في ترهونة وغريان والسبيعة.





وترتكب مليشيات الوفاق التهجير القسري فقررت معاقبة المدنيين في "محور العزيزة" بتهجيرهم قسريا باعتبار المنطقة خاصة بالعمليات العسكرية وتركتهم دون أي تدابير أو تقديم المساعدات الضرورية لهم كما تسببت معارك الميليشيات الأخيرة بنزوح أكثر من 16 ألف ليبي كما قامت بنهب وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة في عملية وصفها تقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيـا بـ"عمليات ثأر" انتقامية.





وقامت ميليشيات الوفاق بتعذيب المدنيين في تاورغاء وترهونة وقامـت بالاعتداء على عمال مصريين وارتكبت إعدامـــات ميدانيــة كشفها الجيش الوطني الليبي لتضيف لسجلها الحافـل بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب "جرائم حرب" تحت غطاء ودعم تركي.