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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع مساعدات على متضررى كورونا بالغربية

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:13 م
توزيع مساعدات
توزيع مساعدات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقدت أمانى خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لحل المعوقات التي تواجههم بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات وإدارة المرأة والرائدات الريفيات التابعة للمديرية على مستوى جميع مراكز محافظة الغربية.

ونفذت الرائدات الريفيات حملات توعية داخل المنازل بكافة قرى محافظة الغربية لأكثر من 600 أسرة بمنازلهم وتسليم كمامات للأسر الأولى بالرعاية.

ووزعت الجمعيات والمؤسسات مبلغ 250000 جنيه على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وشراء بعض روشتات الأدوية لحالات مرضى كورونا.

وتم توزيع أكثر من 2100 كرتونة وشنطة مواد غذائية وشنطة تعقيم و8000 كيلو بطاطس، وتسليم مستشفى عزل كفرالزيات 14 طقم سرير و20 لتر كحل مركز ومفرمة مخلفات يدوية علاوة على توزيع أكثر من 1000 وجبة جاهزة على حالات العزل والأطقم الطبية وتوزيع هدايا على أطقم العزل الطبي بحميات وصدر المحلة والمجمع الطبى بطنطا عن طريق الهلال الأحمر.

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