راعي كنيسة مارجرجس العاشر من رمضان يشارك في «قصص من الخدمة»

شارك القس جوارجيوس القمص فيلبس راعي كنيسة القديس مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم في سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، عبر المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، سلسلة عظات جديدة خلال فترة صوم الرسل المقدس بعنوان "قصص من الخدمة"، وذلك بمشاركة عدد من كهنة وأساقفة الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.