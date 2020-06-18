«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم، 13.05%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.89% وتم تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يوم، 13%، وأقل عائد 12.25%، ومتوسط العائد 12.79%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بـ14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.