غدًا.. الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية طنطا «أونلاين»

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، مساء غد الجمعة اجتماعه الاسبوعي دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين ".ويحرص نيافته على إلقاء عظة روحية أسبوعية لأقباط الإيبارشية، وذلك بهدف دعمهم روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.