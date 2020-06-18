إطلاق اسم الشهيد رامي كريم على مدرسة كفرسليمان في بسيون

أعلن النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون، موافقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على إطلاق اسم الدكتور رامي كريم الديب، إخصائي الكلى بوحدة قرانشو، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد على مدرسة كفرسليمان بدائرة بسيون مسقط رأس الراحل.وأكد "حبيب"، أن إطلاق اسم الطبيب على المدرسة تقديرا لجهود الجيش الأبيض من أطباء وعاملين بالتمريض فى زمن كورونا، هو بكل المقاييس تضحية لا تقدر بأى شيء، مشيرا إلى أن "ما يقدمه الجيش الأبيض من أطباء وتمريض هو أعلى مقاصد البذل والعطاء للوطن".وفي وقت سابق انتهى الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببسيون من دفن جثمان الدكتور رامي كريم الديب، إخصائي الكلى بوحدة قرانشو، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل كفرالزيات بعد تدهور حالته الصحية وحقنه ببلازما المتعافين.