«المتحدة» للخدمات الإعلامية تتمنى لوزير الإعلام الشفاء العاجل

أعربت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، وأن يتم بروتوكول العزل، ويعود لممارسة عمله في أقرب فرصة.وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قد أعلن خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأيام الماضية.وقال هيكل، في بيان مقتضب: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تمَّ وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام».