دعاء عامر تطالب متابعيها بالدعاء لـ«ماما سناء» بعد رحيلها

وأضافت: "ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى هي وكل أمهاتنا وآبائنا وحبايبنا وربنا يحسن خاتمتنا ويخرجنا من الدنيا على خير".

وتابعت في منشور أخر: " الله يرحمها كانت ست جميلة و طيبة و دمها خفيف و مثال للأم المصرية البسيطة الصبورة اللي شالت حمل تربية أولادها بعد وفاة زوجها، و إمبارح بليل عرفت من حمو انها اتصابت بفيرس كورونا و اتفاجئت الصبح بخبر وفاتها الله يرحمها".

وتابعت: "الغريبة إن من فتره طلعت اشاعة إنها أتوفت و كلمتها و كانت بتضحك و تقولي عرفت حب الناس ليا و أنا خلاص عملت العمرة اللي كان نفسي فيها و كبرت أولادي و ربنا أكرمني بحب الناس عايزة بقى من الدنيا ايه تاني".