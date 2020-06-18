دعاء عامر تطالب متابعيها بالدعاء لـ«ماما سناء» بعد رحيلها
الخميس 18/يونيو/2020 - 07:18 م
سناء إسماعيلطباعة
علقت الإعلامية دعاء عامر، على خبر وفاة "ماما سناء"، التي حققت شهرة كبيرة في الشهور القليلة الماضية، عبر "تيك توك" و"يوتيوب"، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"من لقاء سابق لها معها.
وقالت، في تعليقها على الفيديو: "ماما سناء الله يرحمها كانت جميلة وطيبة وبشوشة ومبهجة بدرجة رهيبة، الله يرحمها على قد الفرحة والسرور اللي كانت بتدخلهم على قلوب الناس، كانت ضيفتي في برنامجي بيت زمان هي وابنها حمو شاكر بعد شهرتهم في فيديوهات التيك توك واليوتيوب حمو وماما سناء".
وقالت، في تعليقها على الفيديو: "ماما سناء الله يرحمها كانت جميلة وطيبة وبشوشة ومبهجة بدرجة رهيبة، الله يرحمها على قد الفرحة والسرور اللي كانت بتدخلهم على قلوب الناس، كانت ضيفتي في برنامجي بيت زمان هي وابنها حمو شاكر بعد شهرتهم في فيديوهات التيك توك واليوتيوب حمو وماما سناء".
وأضافت: "ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى هي وكل أمهاتنا وآبائنا وحبايبنا وربنا يحسن خاتمتنا ويخرجنا من الدنيا على خير".
وتابعت في منشور أخر: " الله يرحمها كانت ست جميلة و طيبة و دمها خفيف و مثال للأم المصرية البسيطة الصبورة اللي شالت حمل تربية أولادها بعد وفاة زوجها، و إمبارح بليل عرفت من حمو انها اتصابت بفيرس كورونا و اتفاجئت الصبح بخبر وفاتها الله يرحمها".
وتابعت: "الغريبة إن من فتره طلعت اشاعة إنها أتوفت و كلمتها و كانت بتضحك و تقولي عرفت حب الناس ليا و أنا خلاص عملت العمرة اللي كان نفسي فيها و كبرت أولادي و ربنا أكرمني بحب الناس عايزة بقى من الدنيا ايه تاني".