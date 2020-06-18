تعافي 10 من كورونا وخروجهم من عزل مستشفى الإسماعيلية العام

شهد مستشفى الإسماعيلية العام، خروج 10 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد خضوعهم للعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، كأول دفعة المتعافين للمستشفى منذ بدء استقبال مصابي فيروس كورونا.وكان مستشفى الإسماعيلية العام بدأ في استقبال مصابي فيروس كورونا يوم 11 يونيو الجاري، وخصص 32 سرير عزل داخلي، و6 أسرة عناية مركزة، تحت إدارة الدكتور السيد عبدالجواد مدير المستشفى العام.ويعد مستشفى الإسماعيلية العام، ثالث مستشفى خصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا، بعد مستشفى أبوخليفة أول مستشفى في المحافظة، وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ومستشفى الصدر التي بدأت في استقبال المصابين في الأول من يونيو الجاري.