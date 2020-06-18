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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

83 وفاة جديدة بكورونا في العراق

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:16 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 83 وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 856 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، أن العدد المسجل للوفيات يشكل ارتفاعا غير مسبوق لحالات الوفاة بسبب كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة أيضًا إصابة 1463 شخصًا بالفيروس، وبذلك يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في العراق، 25717 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 563 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 11333 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 61 وفاة و1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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