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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية الثانية عالميًا في مؤشر أسعار المستهلك

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:08 م
السعودية
السعودية
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حققت المملكة العربية السعودية، أفضل ترتيب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2020، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة أحرزت تقدمًا استثنائيًا غير مسبوق رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، حيث حقق مؤشر أسعار المستهلك قفزة من المرتبة 38 عالميًا للعام 2019 إلى المرتبة الثانية عالميًا في 2020، وذلك بفضل انخفاض معدلات التضخم.

كما حقق مؤشر إجراءات بدء العمل التجاري تقدمًا استثنائيًا، حيث ارتفع من المرتبة 60 عالميًا في العام 2019 إلى المرتبة 15 عالميًا في 2020.

وجاء هذا التقدم ليعكس حجم الجهود المبذولة في إصلاح وتطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل التجاري ومشاركة القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

وكشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، عن تسجيل المملكة التقدم الوحيد في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وتحقيق المرتبة 24 عالميًا في جميع مؤشرات التنافسية للعام 2020، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي 2019، الذي حلت فيه بالمرتبة 26 على مستوى العالم.

كما صنف التقرير المملكة في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على عدة دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم.

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