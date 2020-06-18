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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ويبكو للبترول» تطلق برنامج الإدارة المتكاملة للموارد 

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:08 م
ويبكو
ويبكو
سيد ابراهيم
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أطلقت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أحدث تطبيقات شركة «SAP» العالمية الرائدة فى مجال نظم «ERP»، الذى يسهم فى ربط المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات ودعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتطوير وتحديث قطاع البترول فى المجالات المختلفة، وتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس عابد عز الرجال بتطبيق المنظومة الرقمية لبرامج الإدارة المتكاملة للموارد وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف أنشطة البترول والغاز.

ونجحت شركة «ويبكو» بتشغيل وتطبيق النظام بنجاح فى شهر «مايو» لعام ٢٠٢٠ مستخدمة أحدث نظم شركة «SAP» وتطبيق آخر تحديثاتها «FIORI» حيثُ تم بدء التشغيل الحي (Go-live) للمرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن أنشطة التعاملات المالية، الأصول والمهمات، التعاقدات والإيرادات تمهيدا للربط مع الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يتيح للشركة أداءً متميزا فى إجراء المعامَلات مثل طلبات الشراء والاعتمادات والتتبع والحركات المخزنية وإعداد التقارير والإحصائيات لدعم متخذي القرار، كذلك يزيد من انضباط وسرعة الأداء بين المركز الرئيسي للشركة وموقعيها «ميناء الحمراء البترولي» و«بدر-١».

ومن المقرر أن يتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن أنشطة الموارد البشرية والأجور اعتبارا من أغسطس ٢٠٢٠.

وتعد شركة «ويبكو» من أوائل الشركات الرائدة بقطاع البترول التى تقوم بتطبيق نظام «FIORI» والذى يتسع استخدامه عالميا جنبا إلى جنب مع النظام المعتاد «GUI» مما يزيد من إتاحة واعتمادية برنامج الإدارة المتكاملة للموارد.

ويأتى ذلك المشروع فى إطار مواكبة استراتيجية ٢٠٣٠ فى التطوير والتنمية الشاملة، وترشيد استخدام الموارد وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي فى ظل السياسة العامة للدولة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

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