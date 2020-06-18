«بهاء الدين» يكشف سبل وقاية الطلاب من كورونا قبل امتحانات الثانوية

قال محمد بهاء الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية لشئون التعليم، إن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم، لصالح الطالب، وأسئلة الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، و10% منها ستكون للطالب المتميز.ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، نصائح للطلاب وأهمها التركيز والتأني والهدوء، لأن أكبر مشاكل الطلاب هي التسرع، مشيرًا إلى أن التسرع يمثل نزيفا لدرجات الطلاب.كما نصحهم بالتركيز على كل ما يرتبط بالمنهج والتركيز على موضوعات التعبير والتي تدور حول التنمر، وذوي الهمم، ودور رجال الشرطة، وأطفال الشوارع، فكل المواضيع مرتبطة بالواقع.وعن الإجراءات المتبعة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، أكد أن الدكتور شوقي علام، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، يؤكد تعقيم أوراق الامتحان لأنه لن يتم التضحية بالمدرسين لأنهم في الأصل آباء وكذلك الطلاب.وأوضح أن اللجنة لن يكون فيها أكثر من 14 طالبا وتم ترحيل ميعاد الدخول من التاسعة للعاشرة، وبعد التاسعة لن يسمح لأي طالب بالدخول، وذلك بسبب إتاحة الوقت له للتعقيم من خلال بوابات للتعقيم، وتسليمه عازلا للحذاء وكذلك إعطائه كحولا خاصا به ويتم قياس درجات الحرارة لكل الطلاب.