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كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:48 ص
حبة البركة لتقوية
حبة البركة لتقوية المناعة
سارة ساويرس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة، خاصة أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبح الاهتمام بالمناعة شئ لابد منه، لمواجهة الفيروس القاتل، وذلك من خلال العناية بالنظام الغذائي السليم ذو الأطعمة المفيدة، التي تأتي أبرزها الأطعمة الغنية بحبة البركة نظرًا لفوائدها واستخداماتها المتعددة لجهاز المناعة.

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

ونستعرض في لسطور التالية مما تتكون الحبة السوداء وفوائدها استخداماتها لتقوية جهاز المناعة.

مما تتكون حبة البركة؟

- تحتوى الحبة السوداء على 21 ٪ من مكوناتها بروتين.
- كما تحتوى على حوالي 38 ٪ من الكربوهيدرات.
- 35 ٪ من الدهون والزيوت النباتية والأحماض الدهنية المفيدة للجسم، مثل حمض اللينوليك، وحمض الأوليك.
- أيضًا تتكون من عدد كبير من المعادن والفيتامينات، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين (أ)، وفيتامين (B)، وفيتامين (B2)، نياسين، وفيتامين (C).


استخدامات حبة البركة لتقوية المناعة:

-يمكنك استخدام ربع كيلو من الحبة السوداء، ثم سحقها جيدًا، ثم يمزج مع كيلو عسل من النوع الطبيعي ويوضع في وعاء محكم الغلق.
- يؤخذ من هذا الخليط يوميًا ملعقة وسط على الريق لتقوية مناعتك ضد الفيروسات، كما أنها تحمي من السرطان.
- يمكن لمرضى السكر، تناول حبة البركة ولكن بدون عسل، بحيث يتناولون حوالي سبع حبات يوميًا مضغًا على الريق مع كوب حليب منزوع الدسم.
- كما يمكن الاستفادة من حبة البركة عن طريق غلى بذور الحبة السوداء مع نصف ملعقة صغيرة مع ثلثي كوب ماء يوميًا لعلاج الهضم والبول، وأيضًا السعال والنزلات الصدرية.

فوائد الحبة السوداء
- غنى بمضادة للجراثيم والالتهابات، لذلك تقوية المناعة ومحاربة العديد من الأمراض، لأنها تحتوى زيت Thymoquinone.
- خفض الكوليسترول، حيث تساعد على السيطرة في ضغط الدم وخفض نسبته.
- للحبة السوداء يساعد للوقاية من العديد من مشاكل الدورة الدموية وتحسين صحة القلب والشرايين.
- علاج التهاب الحلق، كما تساعد في التخفيف من أعراض الربو.
- ينصح بها الأطباء لتحسين الذاكرة وتقويتها.

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