موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020

مواعيد عقد الامتحانات النظرية والعملية للتعليم الفني بفروعة المختلفة



وحددت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع التعليم الفني، مواعيد الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالمدارس نظام ٣ و٥ سنوات بالتخصصات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٩ يوليو، في أيام الإجازات بجدول امتحانات ثانوية عامة.بينما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات النظرية بداية من يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس المقبل على مستوى الجمهورية.٧٧٦ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلوماتومن المقرر أن يخوض الامتحانات هذا العام ٧٧٦ ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، موزعين على ٢٩٨٠ لجنة امتحانيةً على مستوي الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في ٢٠٢٥ اختبار بمختلف التخصصات.