رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:02 م
موعد امتحانات شهادة
موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يستعد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الدبلومات الفنية برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020

مواعيد عقد الامتحانات النظرية والعملية للتعليم الفني بفروعة المختلفة
وحددت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع التعليم الفني، مواعيد الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالمدارس نظام ٣ و٥ سنوات بالتخصصات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٩ يوليو، في أيام الإجازات بجدول امتحانات ثانوية عامة.

بينما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات النظرية بداية من يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس المقبل على مستوى الجمهورية.

٧٧٦ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات
ومن المقرر أن يخوض الامتحانات هذا العام ٧٧٦ ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، موزعين على ٢٩٨٠ لجنة امتحانيةً على مستوي الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في ٢٠٢٥ اختبار بمختلف التخصصات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

«التنظيم والإدارة» يستحدث تقسيما تنظيميا للمراجعة والحوكمة بالجهاز الإداري

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
ماجد حبته
الاستثمار فى البشر.. والبقر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»

هل مات سيد درويش مسموما بمكيدة مطربة؟.. كتاب لمكاوي سعيد يجيب

الفلسطيني بسام لطفي ضيف «طلات ثقافية» الإثنين