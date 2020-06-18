موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020
الخميس 18/يونيو/2020 - 07:02 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يستعد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الدبلومات الفنية برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وحددت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع التعليم الفني، مواعيد الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالمدارس نظام ٣ و٥ سنوات بالتخصصات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٩ يوليو، في أيام الإجازات بجدول امتحانات ثانوية عامة.
بينما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات النظرية بداية من يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس المقبل على مستوى الجمهورية.
٧٧٦ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات
ومن المقرر أن يخوض الامتحانات هذا العام ٧٧٦ ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، موزعين على ٢٩٨٠ لجنة امتحانيةً على مستوي الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في ٢٠٢٥ اختبار بمختلف التخصصات.
موعد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2020مواعيد عقد الامتحانات النظرية والعملية للتعليم الفني بفروعة المختلفة
وحددت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع التعليم الفني، مواعيد الامتحانات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بالمدارس نظام ٣ و٥ سنوات بالتخصصات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٩ يوليو، في أيام الإجازات بجدول امتحانات ثانوية عامة.
بينما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات النظرية بداية من يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس المقبل على مستوى الجمهورية.
٧٧٦ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات
ومن المقرر أن يخوض الامتحانات هذا العام ٧٧٦ ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، موزعين على ٢٩٨٠ لجنة امتحانيةً على مستوي الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في ٢٠٢٥ اختبار بمختلف التخصصات.