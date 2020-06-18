قلق في تونس من قرار الحكومة فتح الحدود 27 يونيو

أبدى نقابيون في قطاع الصحة قلقهم، الخميس، من قرار الحكومة إعادة فتح الحدود يوم 27 من الشهر الجاري، بسبب الخوف من عودة تفشي فيروس كورونا في البلاد.يشار إلى أن تونس أول دولة عربية أعلنت عن سيطرتها الكاملة على الفيروس، مع انحسار الإصابات المحلية إلى مستوى الصفر على امتداد أسابيع في أغلب أنحاء البلاد، مما سمح برفع الحجر الصحي نهائيا مع إلغاء كافة القيود على التنقل، لكن مختبرات تونس كشفت في خلال أيام قليلة عن إصابات لدى عائدين من الخارج.وطالب محتجون من قطاع الصحة في مسيرة لهم، اليوم، أمام مقر وزارة الصحة، بمراجعة قرار الحكومة لفتح الحدود، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بإصلاحات قانونية ومهنية.وشن العاملون في قطاع الصحة، اليوم، إضرابًا عامًا في كافة مستشفيات البلاد من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم المهنية.