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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا
الخميس 18/يونيو/2020 - 06:55 م
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استقر مسئولو نادي الزمالك على خضوع جميع اللاعبين للكشوفات الطبية الخاصة بفيرس كورونا يوم السبت المقبل تمهيدًا لعودة النشاط.
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