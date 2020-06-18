لعنة «فلويد» و«كورونا».. هل انتهى الحلم الأمريكى؟

«أمريكا.. الأسطورة والحقيقة» كتاب مهترئ للمفكر المصرى حسن حنفى



«تفكيك أمريكا» رضا هلال يقدم رؤية مُتزنة حول تفكك الأسطورة



«العنف فى أمريكا» ديمقراطية مدججة بالسلاح



«هل انتهى القرن الأمريكى؟».. سؤال طرحه المحلل السياسى الأمريكى جوزيف ناى حينما نشر الطبعة الأولى من كتابه منذ خمس سنوات، وهو السؤال الذى يتردد صداه حاليًا على خلفية الأحداث المُتسارعة والتغيرات المُتلاحقة التى يشهدها الوضع العالمى فى الفترة الأخيرة. احتجاجات متصاعدة تدين التعامل العنصرى مع ذوى البشرة السوداء فى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية وفاة جورج فلويد ومن بعده الشاب ريتشارد بروكس، لتُمثّل استشكالًا واقعيًا لأسطورة «أرض الأحلام» الأمريكية. من جهة أخرى، فرض تفشى فيروس كورونا عبر دول العالم أجمع تساؤلات حول التغيرات المتوقعة فى ميزان القوى الدولية، بعدما برزت هشاشة الرأسمالية العالمية فى مواجهة الجائحة.يصف ناى فى كتابه ميزان القوة العالمى فى الفترة من عام ١٩٤٥ إلى ١٩٩١ بأنه ثنائى القطبية، تهيمن فيه قوتان عظيمتان على العالم؛ وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، اللتان انشغلتا فى سباق التسلح النووى وموازنة كل منهما قوة الآخر، إلى أن انهار جدار برلين عام ١٩٨٩ ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام ١٩٩١، لتصبح أمريكا القوة العظمى الوحيدة، فاحتلت الولايات المتحدة موقع الريادة وشكّلت الموازنة العسكرية لها نصف موازنات العالم مجتمعة.رغم ذلك، يُبيّن ناى أن المشكلات التى تواجهها الولايات المتحدة فى مسائل مثل الديون، والتعليم الثانوى، وعدم تساوى الدخل، والجمود السياسى باتت واقعية بل شائعة، والإخفاق فى التعامل معها قد يُضعف قدرتها على التعامل مع التعقيدات الدولية المتنامية، إلا أن تلك المشكلات لا تعنى أن الولايات المُتحدة فى انحدار مطلق. فمن المرجح، حسب رأى الكاتب، أن تبقى أكثر قوة من أى دولة منفردة فى العقود القليلة القادمة، لا سيما أن أمد القرن الأمريكى سيعتمد على مجموعة واسعة من التحالفات التى سيبقى لها المفعول فى السياق الجديد للسياسة العالمية.ورغم التفاصيل المهمة التى يوردها ناى فى كتابه، الذى صدر فى ترجمة حديثة مؤخرًا عن المركز القومى للترجمة، حول التحديات التى تواجه الولايات المتحدة على المستويات كافة والتى تهدد مكانتها كقوى عظمى وكمركز يجتمع حوله الأطراف، فإن السنوات الأخيرة قد حفلت بعشرات الكتب التى سعت إلى تفكيك وهم تلك الدولة التى باتت فى نظر العديد من سكان العالم «أرض الأحلام»، وليست الأمثلة المذكورة هنا لتلك الكتابات سوى غيض من فيض.فى خضم الكتابات المتزايدة عن وهم «أمريكا»، سواء عن طريق وقائع وأحداث متكررة أو تحليلات دقيقة تستنبط ما وراء الأحداث، والحاجة المُلحّة للمناقشات الفكريّة الجادة التى تضع الظواهر فى سياقها التاريخى والثقافى بُغية تحليل أبعادها وفهمها بصورة أعمق، والخروج منها بدلالات ومؤشرات عن الحاضر والمُستقبل، صدر كتاب للمفكر المصرى حسن حنفى منذ ثلاثة شهور بعنوان «أمريكا.. الأسطورة والحقيقة» ليضع توقعات أمام القارئ بكتاب يُقدِّم قراءة فكريّة جادة تنطلق من المُتغيرات فى السنوات الأخيرة لتُقدم رؤية لـ«الآخر» الذى طالما جعله «حنفى» موضعًا لدراساته وانتقاداته فى مشروعه التأسيسى «الاستغراب» الذى بدأه منذ ما يقرب من خمسة عقود.لكن تلك التوقعات سُرعان ما تخيب ما إن يُطالع القارئ ذلك الكتاب. فرغم أن الكاتب يوضح فى «المُقدمة» أن كتابه الحديث يُعد استكمالًا لهدف مؤلفه «مقدمة فى علم الاستغراب»، على «المستوى الشعبى»، إلا أنه وتحت غطاء مُسمى «الكتاب الشعبى» يُقدم كتابًا يكاد يخلو من أى فائدة علمية مبنية على التراتبية الفكرية أو القراءة التحليلية للتغيرات المتسارعة.يبين حنفى أنه يهدف من خلال ذلك الكتاب إلى تناول جملة من الموضوعات المُتعلقة بالولايات المتحدة، بغية تبديد الوهم الشائع حولها بأنها بلد الحرية والديمقراطية والثراء فضلًا عن الحديث عن السياسة الأمريكية الخارجية المعتمدة على القواعد العسكرية والأحلاف أو الغزو المباشر كما حدث فى العراق وقبله فيتنام، وكذلك النظام السياسى الأمريكى فى الداخل، وحقيقة ما يشى به نظام الحزبين المتبادلين للسلطة، وهل هو مؤشر على ديمقراطية حقيقية أم مجرد شكل، والحديث عن الاقتصاد الأمريكى وعلى رأسه المجمع الصناعى العسكرى المتحكم فى السياسة الأمريكية.وحقيقة الأمر، فإن الموضوعات التى تحدث عنها حنفى فى تلك المُقدّمة قد طرحها بالفعل فى الكتاب، لكن ذلك الطرح كان على قدر كبير من الاسترسال غير المدقق، والذى يكاد يخلو من أى جهد فكرى مُعبر أو مميز للكاتب، بل إن الأفكار المطروحة جميعها تقريبًا قد جاءت فى شكل اقتباسات مترجمة من كُتب إنجليزية، ترجمة مُتسرعة وغير مفهومة، وضع الكاتب عناوينها واسم مؤلفها فى نهاية كل صفحة، دون إبراز لتفاصيل المرجع مثل التاريخ الذى ربما يكون كاشفًا عن السياق الذى كُتب فيه هذا المؤلف أو ذاك.يشير حنفى فى مقدمة كتابه إلى أنه كتب الدلالات المستمدة من الحياة أولًا، «ليست من قراءة مسبقة عن أمريكا فتكون معلومات ميتة لا تجارب حية فيها، ثم أتى التوثيق بعد ذلك بقراءة أعظم الكتب فى الموضوع»، لكن العكس ربما هو الأدق، فغالبية صفحات الكتاب لم تكن سوى فقرات مُترجمة تتوالى دون ترابط فى الأفكار أو الموضوعات، فضلًا عن أن الكتب التى ترجم منها الكاتب هى كتابات قديمة، تحصّل عليها الكاتب أثناء فترة إقامته فى أمريكا «١٩٧١- ١٩٧٥» حسبما أشار، أى أن هناك ما يقرب من خمسين عامًا من التطورات والأحداث، بكل ما تحمله من دلالات، لم تتناولها هذه الكتب التى أسس عليها حنفى بُنيان كتابه ومُنطلقات أفكاره.جاء الكتاب فى تسعة فصول تحمل عناوين: الاستعمار والعدوان، جماعات الضغط، الفقر والغنى، العنصرية السوداء، العلم والإعلام، الدين والثقافة، الشخصية الأمريكية، القوة البيضاء «انهيار أمريكا»، القوة السوداء. ورغم ذلك التحديد الذى تحمله العناوين فإن الكاتب يتنقل فى كل فصل بين أفكار وفقرات غير مُتصلة بموضوع الفصل، ويكرر الفقرات ذاتها بنفس الصياغة أحيانًا فى نفس الفصل وفى الفصول الأخرى كذلك.فى غالبية الأحيان، قد تكون مثل تلك المُلاحظات المذكورة آنفًا مجرد انتقادات شكليّة وهامشية، إن كان محتوى العمل يحمل قيمة أو فكرة مُستجدة مؤسسة على تحليل جديد يمكن معها تجاوز مثل تلك المشكلات، لكن حينما لا يأتى الكتاب بجديد على المستوى التحليلى، وفى الوقت ذاته يصيغ أفكاره، التى سبق أن قُدّمت بشكل أفضل فى كُتب سابقة، فى فقرات غير مترابطة وترجمات غير مفهومة أو واضحة، فإن المُلاحظات التى تبدو شكلية تبيت جوهريّة، ولا يمكن تجاوزها بحجة أن الكتاب «شعبى» وليس موجهًا للمُتخصصين.والحقيقة أن الخاتمة التى وضعها المفكر المصرى لكتابه تحمل اعترافًا من الكاتب بوجود هذه المُشكلات فى كتابه، فالكتاب حسب قوله «كتاب شعبى لا يستحق النقد الذاتى أو النقد من الآخر.. قد تكون هناك أخطاء فى التواريخ، وقد تكون هناك أخطاء فى التحليلات للمؤسسات الأمريكية المعقدة.. ومن حيث الصياغة، قد تتكرر بعض العبارات المتلاصقة أو الفقرات المتباعدة، وقد تبدو بعض العبارات شبه مترجمة نظرًا لكثرة الإطالة فى قراءة الكتب الإنجليزية».وإن كانت كل تلك المشكلات التى اعترف الكاتب بوجودها فى كتابه مُبررة من قِبله بكون الكتاب شعبيًا، أى أنه موجه إلى الجمهور العام وليس المتخصصين كما يشير، فإن ذلك أدعى، كما نظن، لأن يأتى الكتاب خاليًا من تلك المُشكلات تحديدًا، فلا يجوز أن تُقدّم الأفكار للجمهور بشكل مشوش يحمل أخطاء معلوماتية ولغوية، ولا أظن أن ثمة ما يُبرر نشر كتاب يحمل أخطاء بحُجة أن ثمة رؤية وهذا هو الأهم!وإن حاولنا تجاوز كل المشكلات السابق ذكرها، والتركيز فيما يُقدّمه الكاتب من «رؤية»، ارتأى هو أنها تُبرر قبول القارئ لكل ذلك، فسنجد أن جل ما يُقدّمه الكاتب بات معروفًا حتى على المستويات الشعبية التى يوجه إليها عمله. ففكرة مثل أن أمريكا، الدولة التى تُقدّم نفسها كمُحررة للعالم، تغزو العالم بدلًا من تحريره ومع الغزو تقيم القواعد العسكرية أو الأحلاف العسكرية، هى فكرة مُستهلكة منذ عقدين على الأقل، ولا تحمل رؤية مفاجئة للقارئ فى شىء.الأمر ذاته نجده فى حديثه عن التاريخ الأمريكى القائم على اللامساواة، من حيث نشأة أمريكا التى بدأت مع الغزو والاستعمار، ومشكلات الداخل القائمة على التمييز والعنصرية وهيمنة الرجل الأبيض على العبد الأسود، والغنى على الفقير، وكذلك انتهاء العالم ذى القطبين منذ سقوط جدار برلين، ليبدأ العالم ذو القطب الواحد، قطب الرأسمالية الذى سيطرت أمريكا عليه باسم العولمة، لتبدأ الدول المختلفة تطيع الإرادة الأمريكية التى تدخلت فى شئونها لحماية مصالحها، فهى معلومات قديمة يوردها الكاتب باعتبارها «دلالات» فيما هى قد قُتلت بحثًا وكتابة فى أعمال ربما تحمل من الجدية والتراتبية الفكرية ما يفتقده هذا الكتاب.يتحدث حنفى عن جماعات الضغط فى أمريكا التى توجّه العملية الديمقراطية ظاهريًا، فرغم ما هو شائع عن النظام الأمريكى الديمقراطى إلا أنه يخضع لشخصية الرئيس بسلطته التنفيذية، وكذلك القضاء الأمريكى الذى لا يُمكن اعتباره مُستقلًا لخضوعه لجماعات الضغط الاقتصادية والسياسية والعرقية، مثل أحكام القضاء ضد الأمريكيين السود، الذين يعانون بدورهم من الفقر والتمييز العنصرى، إذ يرتبط الثراء بالعنصرية فى أمريكا، تؤدى العنصرية إلى الفقر ومن نتائج العنصرية الاستبداد والإقصاء ومن ثم الفقر، فمعظم الفقراء سود يتم استبعادهم من العمالة الماهرة، ومن ثم لم تعد العنصرية فى أمريكا مشكلة اجتماعية فحسب ولكن لها جذورها الأيديولوجية، وهو ما يجعل كل تنظيم أو هيئة أو مؤسسة تقوم على أساس عنصرى.يمكن ختامًا القول إن فقرة جاءت فى حديث المفكر المصرى فى الفصل المعنون بـ«العلم والإعلام» هى الأكثر توصيفًا لطبيعة كتابه «الشعبى»، فقد وصف الإعلام بأنه «ينشر ما هو معروف مع قدر كبير من الزيف عن طريق التضخيم والمغالاة، فالإعلام علم مزيف يبغى التأثير فى أكبر قدر ممكن من الناس من أجل الشراء، شراء المستهلكين وبيع المنتجين»، وربما يكون هذا الكتاب أقرب فى صفاته لما أورده حنفى عن طبيعة «الإعلام».فى كتاب «تفكيك أمريكا»، الصادر عام ١٩٩٨، للباحث المصرى رضا هلال، نجد أن نفس الموضوعات التى تناولها المُفكر المصرى حسن حنفى فى كتابه الصادر حديثًا قد تم تناولها، ولكن بدرجة أكبر من الرصانة والتحليل القائم على قراءة الواقع والمراجع والدراسات الحديثة آنذاك، ليمزج فى عمله بين معلومات تاريخية وقراءة حديثة وواقعية.جاء كتاب «تفكيك أمريكا» فى خمسة فصول، حملت عناوين: شخصية أمريكا، أمريكا الحلم والسياسة، الدين الأمريكى، الجنس فى أمريكا، فى الثقافة الشعبية الأمريكية. ورغم صدوره منذ أكثر من عقدين، فإنه قد يكون متفوقًا فى تحليله عما نشره حنفى، الذى اعتمد بالدرجة الأولى على كتب صدرت فى السبعينيات من القرن الماضى.يستشكل هلال فى كتابه وهم الفردية الأمريكية التى يربطها الكثيرون بمعنى الحريّة، إذ يستشرى الاعتقاد بأن الفردية الأمريكية ترتبط بالحرية التى يصونها نظام الحرية الاقتصادية المُقدسة للملكية الفردية، والحرية السياسية التى تعلى الفرد على الجماعة والحرية الدينية وحرية التعبير، لكنه يُبيّن أن المستوى العملى يُثبت أن الفردية مهددة بتدخل الدولة من أجل تشريعات تميز طبقة أو مجموعة عرقية، كما أنها محكومة فى النهاية بالوفرة ومدى توافر فرص متكافئة أمام الجميع، وهو وضع انتهى تاريخيًا لنصير أمام حفل تنازعى يفرض داروينية اجتماعية مستمرة من أجل الانتخاب الاجتماعى، حتى أصبحت الولايات المتحدة الغابة الاجتماعية التى يأكل فيها الكبير الصغير باسم الفردية.يتعرض هلال أيضًا للتاريخ الاستعمارى والعدوانى الذى قامت عليه الولايات المُتحدة، فقد احتاج بناء أمريكا ٣٠٠ عام من حروب الإبادة ضد الأمريكيين الأصليين، حتى إن المؤرخين يعتبرون توسع أمريكا فى القارة غزوًا أكثر منه استيطانًا، وكان تدمير السكان الأصليين هو ثمن التطور. فمنذ بداية التاريخ الأمريكى كانت التفرقة العنصرية بين السود والبيض معضلة الحلم الأمريكى، فى نزوعه نحو التساوى بين البشر، وعلى الرغم من تسويات ثلاثة قرون من الزمان، لم تزل التفرقة العنصرية هى المعضلة الأمريكية والدلالة الصارخة على ازدواجية أمريكا، سياسيًا وأخلاقيًا.ويورد الكاتب القوانين والتعديلات الدستورية التى هدفت إلى حل تلك المعضلة، فمنذ صدور قانون الحقوق المدنية ١٩٦٨ اتخذت تدابير عديدة لمواجهة المشكلة العنصرية مثل برامج الإعانة وبرامج العمل الإيجابى الهادف إلى المساواة، إلا أنه بعد مضى ١٣٠ عامًا على إلغاء العبودية تظل المعضلة هى المساواة مع الفصل، أى المساواة القانونية مع الفصل العنصرى اجتماعيًا وسياسيًا. فالسود يشكلون جيتو منفصلًا، والحرب الإثنية بين السود والبيض فى أمريكا ليست ثقافية فقط، بل أصبح العنف بعدًا مميزًا بها، وبعد أن كان السود بنحو ثلاثة قرون هم ضحايا العنف العنصرى أصبح العنف العنصرى متبادلًا بين السود والبيض.يتحدث الباحث المصرى أيضًا عن جماعات المصالح، التى أفرد لها حسن حنفى فصلًا فى كتابه غير أنه لم يتجاوز ما قيل هنا، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابى الأمريكى شهد تكريس مؤسسات ظل تحت اسم مجموعات المصالح الخاصة، سمحت بها السوق السياسية فى أجواء الحرية والتعددية بتحقيق المصالح المتعددة من خلال فكرة جماعة الضغط، وهو ما أدى إلى أن تصبح الديمقراطية صورة هزلية لسيادة الشعب وشيوع الفساد فى السلطة.ينتهى هلال فى كتابه إلى القول بأن «محاولة تفكيك أمريكا، ما تلبث أن تكشف عن أن القرن الأمريكى إلى أفول، على الرغم من أن العالم أصبح يعيش ما تسمى اللحظة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتى.. فتفكك العقيدة الأمريكية، بعد دخول المجتمع الأمريكى حربًا ثقافية عرقية جنسية، يشى بتحول الحلم الأمريكى إلى كابوس أمريكى، وينذر بأفول القرن الأمريكى».فى الكتاب الذى جاءت ترجمته العربية عام ١٩٩٨ بعنوان «العنف فى أمريكا.. ديمقراطية مدججة بالسلاح» للمحقق الصحفى جيل ديلافون، يُبيّن الكاتب أوجه استشراء العنف فى المجتمع الأمريكى بشكل مفصل معتمد على التحقيقات الصحافية والاستقصاءات والدراسات، ليوضح من خلال سلسلة التحقيقات الإرهاب الداخلى الذى يعيشه الأمريكيون ويحميه النظام والقانون، مركزًا على مسألة انتشار السلاح بين الأمريكيين وحرية القتل بحماية السلطات والقوانين. يشير الكاتب إلى أن العنف فى أمريكا مستفحلٌ فى جذور المجتمع وفى كل آليات حركته، فهو ليس مُستجدًا بل كان ركيزة نشأة هذا البلد سواء من خلال إبادة الشعوب الأصلية فى القارة الأمريكية أو من خلال الصراعات بين شعوب البيض الغزاة، إذ أن الغازى الأبيض أصبح مواطنًا أمريكيًا بمقدار ما كان يوسع أرضه ويقتل أصحابها الحقيقيين، وبالتالى المواطنة الأمريكية لم تتعد الاستيطان بمعناه القسرى الاستعمارى.يرتبط العنف حسبما يوضح الكاتب بالاختيار الحر والنظام الانتخابى، فالعنف الأمريكى بهذا المعنى اختيار حر فى القتل يدافع عنه أصحابه، كما أن الخبراء يرددون أن أرقام الإجرام المذهلة داخل الجماعات السوداء تندرج ضمن الطغيان الذى يضرب البلد، إذ يدل ما تعانيه الجماعات السوداء بسبب الفقر والظروف الحياتية المتفجرة فى المراكز المدنية والبطالة وتفكك الأسرة وهزال التعليم والمخدرات والضيق، على الإخفاق الواضح لاندماج السود فى المجتمع الأمريكى الكبير.