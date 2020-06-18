نائب: المحليات أضرت بالاقتصاد بفهمها الخاطئ لوقف تراخيص البناء

قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الأجهزة المحلية والمحافظات طبّقت قرار رئيس الجمهورية بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى بشكل خاطئ ومضر للاقتصاد الوطني.أضاف السلاب، عقب توجيه الرئيس تعليماته بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى سارعت الأجهزة المحلية وكافة المحافظات بإصدار قرار مماثل وتم تعميمه على عواصم المحافظات وتم تفسيره بشكل خاطئ على نحو مضر بالاقتصاد، فالرئيس أراد من تطبيق هذا القرار التأني في إصدار تراخيص بناء جديدة في القاهرة الكبرى؛ حتى يتم دراستها بشكل جيد والتأكد من عدم وجود مخالفات وأن جميع الأبنية الجديدة تقام وفق خطة الدولة العمرانية التي تهدف للقضاء على العشوائيات والبناء غير المخطط.واستكمل السلاب أن المحليات فسرت القرار بوقف البناء وليس وقف إصدار تراخيص جديدة، فقط، وفق الآليات التي وضحها الرئيس في قراره، وتم تنفيذ القرار بتعنت، ما أضر بالاقتصاد وقطاع المقاولات حتى بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل أو التي سبق وكانت استخرجت تراخيص بناء في وقت سابق عن القرار وحتى المشروعات التي يتم بها عمليات إحلال وتجديد قد تأثرت بهذا القرار وهذا مخالف لقرار الرئيس الذي وجه بالتأني في إصدار تراخيص جديدة لإعطاء الفرصة للمحليات للمراقبة على الأعمال الإنشائية الجديدة.أضاف وكيل لجنة الصناعة أن القرار طُبق بشكل جائر ومضر لقطاع المقاولات العامة والذي توليه الدولة أهمية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.واكد الرئيس ضرورة ألا تتوقف هذه الأعمال الإنشائية وألا يتأثر قطاع المقاولات بأي ظروف وضرورة مواصلة العمل ليلًا ونهارًا في كافة المشروعات الإنشائية حتى لا تتأخر جداول التشغيل ومواعيد التسليم النهائية، ما يعرقل أهداف الدولة ومخططاتها العمرانية، وما لا شك فيه أن التفسير الخاطئ لهذا القرار وتطبيقه بشكل مجحف سيلحق الضرر بالشركات العاملة في قطاع الإنشاءات، فقد تضررت أكثر من ١٠٠ صناعة مصرية تعمل بشكل مباشر في إنتاج مواد الخام الخاصة بهذا القطاع واكثر من ٤٠ شركة كبرى تواجه صعوبات تمويلية حاليًا بسبب وقف الإنتاج.