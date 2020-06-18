ديو غنائي جديد لنجل فضل شاكر وريما يوسف

طرح الفنان محمد فضل شاكر، والفنانة ريما يوسف، "ديو" غنائيا جديدا حمل عنوان "حبيبي قلي" على القناة الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".وتميز العمل الجديد بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة، من خلال إبراز أدق التفاصيل الذي أظهرها العمل، بجمالية جسدت الواقع اليومي لكلا العاشقين ببساطة ودون تكلّف.أغنية "حبيبي قلي": من كلمات وألحان ريما يوسف، وميكس وماستر: عباس صباح، وإنتاج الفنان محمد شاكرويقول مطلع الأغنية:حبيبي قلّي ما شتقتلّيأيّامي كانت حلوة معكهلأ أنت لَحالك بلايي،ويوميّة عم بحلم بِلؤاك.يشار إلى أن الفنان محمد شاكر، كان قد أعاد أغنية "العام الجديد" مع الفنانة ريما يوسف، التي أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في العام 2009.وأكد الفنان محمد شاكر، أن هذا العمل جاء للتأكيد على أننا قادرون على صناعة أعمال رغم الظروف التي يمر بها العالم وعالمنا العربي، وتقديم نمط يتماشى مع الظروف الحالية، معربا عن سعادته في التفاعل الكبير مع الإعلان المسبق عن موعد انطلاقة العمل والمشاعر التي أظهرتها التعليقات، متمنيا أن يحظى العمل الجديد "حبيبي قلّي" بإعجاب الجمهور العربي.