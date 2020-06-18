تأمين الحياة.. ماذا قدم الرئيس فى قطاع الموارد المائية والرى؟

وثيقة لإنقاذ نهر النيل من التعديات.. «ممشى أهل مصر» لنشر الجمال.. وتطوير شبكات الترع والمصارف



قناطر أسيوط الجديدة تحسن رى مليون و650 ألف فدان



«حافظ عليها تلاقيها».. اهتمام بترشيد المياه والاستفادة من السيول



استطاعت الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه قبل ٦ سنوات، أن تحقق الكثير من الإنجازات الضخمة فى جميع القطاعات، وكان قطاع الموارد المائية والرى ضمن أهم القطاعات التى حظيت باهتمام ومتابعة دقيقة من جانب الرئيس، فهو من أبرز القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطن، من حيث توفير مياه الشرب والرى، والمشروعات المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيرها.«الدستور» تستعرض فى السطور التالية جانبًا من إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الرى منذ تولى الرئيس السيسى السلطة.من بين أبرز الإنجازات التى تحققت فى قطاع الموارد المائية حماية نهر النيل، حيث تعرض النهر للكثير من التعديات، ففى ٥ يناير ٢٠١٥ وقع الرئيس «وثيقة النيل»، إيذانًا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسى إلى أجهزة الدولة كافة لحماية النهر من أشكال التعدى المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.واتبعت وزارة الرى، صاحبة المسئولية الكبرى عن نهر النيل، سياسة «النفس الطويل» فى إزالة التعديات، وسارت بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات ومعاقبة المخالفين فى صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات.ورصدت أجهزة وزارة الرى عقب توقيع وثيقة النيل ٤٥٠ ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى ٥٠٠ ألف مخالفة. وأعلنت الوزارة فى ٥ يونيو الجارى عن تمكنها من إزالة ٢٧١ ألفًا و٨١ تعديًا على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى محافظات الجمهورية.وتضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الرى، خلال العام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩، تطهيرًا ونزع حشائش وتكريكًا للمجرى النهرى، وتم مع نهاية ٢٠١٨ نزع حشائش بطول ٤٠٨٤ كم بنسبة ٤٠٪ من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك ٦١ ألف م٣ بنسبة ٣٠٪ من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه.ولم تضع وزارة الرى على عاتقها إزالة التعديات فقط، لكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على نهر النيل على مدى امتداده داخل مصر، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة فى نفوس المواطنين، تعتمد فى تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات من قِبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالى، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدى أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور، مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.وانتهت وزارة الرى من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول ١١٨٨ مترًا فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى ١٥ مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة ٤ ملايين جنيه للمرحلتين، ويجرى حاليًا العمل فى المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر، فى المسافة من كوبرى ١٥ مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول ١٦٠٠ متر، بتكلفة تقارب ٩.٥ مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلى المصرى، ومن المنتظر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.ووجه الرئيس بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الرى لحظيًا ٤٨ ألف منشأة، فضلًا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو ٥٥ ألف متر، حفاظًا على موارد مصر المائية المحدودة بطبيعتها، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب عينيها، واضعة فى استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانًا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.من المشروعات المهمة والحيوية، التى تم افتتاحها فى عهد الرئيس، قناطر أسيوط الجديدة، «السد العالى الجديد» كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهى أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل فى تنفيذها على مدار ٦ سنوات، بتكاليف تجاوزت ٦.٥ مليار جنيه.وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل فى مصر بعد السد العالى، حيث يسهم المشروع العملاق فى تحسين رى وزراعة مليون و٦٥٠ ألف فدان، فضلًا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة ٣٢ ميجاوات، من خلال ٤ توربينات، توفر نحو ١٥ مليون دولار سنويًا، فى حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفورى التقليدى، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد ١٧ مترًا للعرض، وبطول ١٧٠ مترًا، يسمحان بمرور وحدتين ملاحيتين فى ذات التوقيت فى زمن عبور قياسى يقدر بـ١١ دقيقة.ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثمانى بوابات، تتحكم فى تنظيم المياه ومناسيبها، ويبلغ وزن البوابة الواحدة نحو ٨٠ طنًا، وتصل أبعادها إلى ١٧ مترًا للعرض و٩ أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من ٣ فتحات، عرض الواحدة ١٧ مترًا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو ٤٢٥ ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو ٦٠ ألف طن حديد تسليح، واستخدم فى إنشائها نحو ٦ ملايين متر مكعب من الرمال، و٣٦٠ ألف متر مكعب من الأحجار.وهناك أيضًا إنجاز جديد سيضاف إلى سجلات الدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، فى أكتوبر الماضى، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التى لم تعد فى عمرها البالغ نحو ١٤٦ عامًا، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التى تهدف إليها خطط الدولة.ويتضمن البروتوكول الموقع مع «جايكا» تقديم الحكومة اليابانية قرضًا لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته ٥.٨٥٤ مليار ين يابانى، تعادل نحو ٥٧ مليون دولار أمريكى.وتم توقيع العقد مع استشارى الإشراف على التنفيذ فى أكتوبر الماضى- على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه- الذى بدأ العمل فى المشروع فى أغسطس ٢٠١٩، على أن يستغرق التنفيذ نحو ٤ أعوام، فضلًا عن عام آخر كضمان للتشغيل.وتخدم قناطر ديروط زمامًا مساحته نحو ١.٥ مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذى يضم ٥ محافظات هى: «أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة»، ويبلغ التصرف السنوى من خلال قناطر ديروط نحو ٩.٦ مليار متر مكعب تمثل ١٧.٣٪ من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل، وتغذى القناطر ٧ ترع فرعية، هى «قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوى».ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام ١.٥ مليون فدان، نحو ١٨٪ من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر- واستكمال توفير منظومة التحكم الآلى من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلًا عن توفير ٥٠٠ فرصة عمل أثناء التنفيذ.وتم أيضًا الإعلان عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددًا من المشروعات خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، بإجمالى تكلفة ٤٤٠ مليون جنيه.كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم متطورة، وتم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتى فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسى، بتكلفة إجمالية نحو ٤٥ مليون جنيه، وجارٍ التمهيد للبدء فى إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية ٣١.٥ مليون جنيه.من الملفات التى اهتم بها الرئيس أيضًا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الرى من جهودها بتوجيهات من الرئيس فى ٢٠١٨ لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية فى ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.وتم اختيار شعار يخاطب الضمير والواقع الذى نعيشه، حيث أطلقت على حملتها عنوان «حافظ عليها.. تلاقيها»، مخاطبة وعى المصريين، بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل «مصدر مياهها الوحيد»، منذ أن كان عدد سكانها يقترب قليلًا من نحو ٢٠ مليون نسمة.وفى مجال الحماية من أخطار السيول تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة كإحدى الكوارث الطبيعية، نظرًا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتى على الأخضر واليابس، حيث تتهدم فى أثناء سريانها منشآت وطرق.وكان عام ٢٠١٤ عامًا فارقًا فى تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلًا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والرى من خلال خطتها الخمسية «٢٠١٤- ٢٠١٩» تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافى للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية فى مصر، خاصة فى ظل تزايد الطلب على المياه يومًا بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.وحددت وزارة الرى المناطق ذات الأولوية المعرضة لمخاطر السيول، معلنة، منتصف نوفمبر الماضى، عن إنشاء ما يزيد على ٦٠٠ منشأة جديدة، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه وقنوات تحويل وبحيرات جبلية وصناعية وخزانات أرضية، فضلًا عن ١١٧ مخرًا للسيول بأطوال تبلغ ٣١١ كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، ليصبح إجمالى منشآت الحماية من أخطار السيول نحو ١٠٧٠ منشأة.وتم افتتاح أحدث مشروعات الحماية من أخطار السيول فى محافطة البحر الأحمر، كانت عبارة عن ٤ سدود تخزينية لحصاد مياه الأمطار، تقدر سعتها التخزينية بنحو مليونى متر مكعب، وهى «سد أم سمرا - سد أم حرينة - سد٣ - سد أم دهيس»، تسهم بشكل مباشر فى حماية قرية الشيخ الشاذلى والمعالم الدينية بها، بتكلفة بلغت ٣٤ مليون جنيه، ويضاف إلى هذه المنشآت حاجز توجيه وقناة صناعية فى قرية عرب صالح، بلغت تكلفة إنشائهما ١٨ مليون جنيه. ويدخل تنفيذ هذه المنشآت فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى عام ٢٠١٧ لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه، بإجمالى سعة تخزينية تقدر بنحو ٣٥ مليون متر مكعب، حيث بلغ نصيب محافظة البحر الأحمر من منشآت الحماية من أخطار السيول ما قيمته ٤٠٠ مليون جنيه من هذه الأعمال.وأشارت الوزارة إلى التجهيز لطرح المرحلة الثانية من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ ١.٣٢٥ مليار جنيه فى مدن «القصير - رأس غارب - مرسى علم - طابا - نويبع - الطور»، فى إطار الطفرة التى تشهدها البحر الأحمر فى منظومة الحماية من أخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال السنوات الثلاث الماضية نحو ٥٠٠ مليون جنيه.وافتتحت الوزارة سد وادى فالق الوعر «م٢» بسعة تخزينية تبلغ ٦٣٠ ألف م٣، بتكلفة تبلغ نحو ٢٦.٨ مليون جنيه، وسد وادى أبوملكة «م٣» بسعة تخزينية تبلغ ٢٥٧ ألف م٣، وبحيرة وادى أم ضلفة «ب١» بسعة تخزينية تبلغ ٩٠٠ ألف م٣، بتكلفة تبلغ ٥٠ مليون جنيه، وبحيرة وادى فالق السهل «ب٢»، بسعة تخزينية تبلغ ٦٠٠ ألف م٣، بتكلفة تبلغ نحو ٢٤.٤ مليون جنيه.وشملت أعمال الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، التى تم افتتاحها بحيرة وادى فالق الوعر «ب٣» بسعة تخزينية تبلغ ٣٠٠ ألف م٣، بتكلفة تصل إلى ٩ ملايين جنيه، وبحيرة وادى أبوملكة «ب٤»، بسعة تخزينية تبلغ ١٨٠ ألف م٣، بتكلفة تبلغ نحو ١٣ مليون جنيه.وتم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول فى محافظة جنوب سيناء، تشمل ١١ سدًا و٥ بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٢٢٧ مليون جنيه، وأشارت- وقتها- إلى الانتهاء من ٣ سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٥٧.٦ مليون جنيه.وفى مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التى يمكن أن تتحول فى كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار بدلًا من إهدارها، وإعادة استخدامها فى أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو ١٧٥ خزانًا أرضيًا بسعة ١٠٠م٣، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ١٥ مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء نحو ٧٥ خزانًا أرضيًا بسعة ١٠٠م٣، بتكلفة بلغت نحو ٧ ملايين جنيه.وفيما يخص منشآت القاهرة وبنى سويف، فى نطاق القاهرة، تم إنشاء سدى «م١» و«م٢» لحماية وادى دجلة بتكلفة تقدر بنحو ٢.٨ مليون جنيه، كما تم إنشاء سد على مخر سيل «الجبو» لمدينة ١٥ مايو. وفى محافظة بنى سويف تم الانتهاء من تأهيل مخرات سيول بنطاق المحافظة، بتكلفة بلغت نحو ٤٨١ ألف جنيه.وفى محافظة أسيوط، تم الانتهاء من أعمال حماية البنية الأساسية من أخطار السيول لوادى الشيح «الحل الآجل» المرحلة الثانية «أ» فى مركز البدارى، بتكلفة تقدر بنحو ١٣.٥ مليون جنيه، والمرحلة الثانية «ب» لتدعيم سد «م٤» لذات المنطقة بتكلفة تقدر بنحو ١٣ مليون جنيه، وحماية وتطهير مخر سيل أمام وخلف سد «م٣» لحماية منطقة وادى الشيح فى مركز البدارى بتكلفة تقدر بنحو ٦.٣ مليون جنيه، وحماية منطقة عرب العوامر بمركز أبنوب «أ» بتكلفة تقدر بنحو ٩.٥ مليون جنيه، وحماية ذات المنطقة «ب» بتكلفة تقدر بنحو ١١ مليون جنيه، والانتهاء من حماية البنية الأساسية لوادى «أيمو» بمركز ساحل سليم بتكلفة تقدر بنحو ٢٥ مليون جنيه.وتضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول فى محافظة أسوان تنفيذ عدد من البحيرات الصناعية والحواجز الترابية لحماية وادى عبادى فى إدفو، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤٧ مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية فى وادى أبوصبيرة لحماية الوادى من أخطار السيول، بتكلفة تقدر بنحو ٣٩٥.٢٠ ألف جنيه.وفى محافظة الأقصر، تم الانتهاء من إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادى الصعايدة والعمدة «١، ٢» بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليون جنيه، وفى محافظة المنيا تمت حماية الكتلة السكنية المحيطة بمخر سيل الشيخ عبادة، فى مركز ملوى من أخطار السيول بتكلفة تقدر بنحو ٦ ملايين جنيه، وحماية البنية الأساسية لقرية عرب الشيخ محمد، بتكلفة تقدر بنحو ٧ ملايين جنيه.وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ أعمال حماية قرية الحاجر فى الجلاوية بمركز ساقلتة، بتكلفة تقدر بنحو ٢٢١ ألف جنيه، وفى محافظة قنا تم إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى، لحماية قرية حجازة فى مركز قوص، لحماية البنية الأساسية للقرية بتكلفة بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه.وتتضمن عملية التطوير ٣ عمليات لتطوير كورنيش النيل فى مدن دشنا وقوص ونجع حمادى بتمويل من محافظة قنا، وتطوير كورنيش نيل سوهاج، الممول من المحافظة، وتنفيذ ممشى بنها السياحى بتمويل مشترك بين وزارة الرى ومحافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه، تسهم فيها الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقى التمويل وقدره ١٥ مليون جنيه.