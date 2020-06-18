تخصيص غرف للعزل وللأطباء بلجان الثانوية العامة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن كل لجان الثانوية العامة بها غرفة عزل وغرفة طبيب معقمة بالكامل، بالإضافة لوجود سرير لراحة الطالب حال شعوره بأي تعب.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إجراء عمليات تعقيم لجميع اللجان قبل بدء الامتحانات بصفة يومية وكذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وحال التأكد من عدم الملاءمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.وأضاف: «حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على المسئول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، في حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى».