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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأدوات المنزلية»: حان وقت الانتقال من الاستيراد للتصنيع

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:38 م
فتحي الطحاوي
فتحي الطحاوي
دعاء أبو العزم
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قال فتحي الطحاوي، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن هناك تكاملا بين الاستيراد والتصنيع والتجارة وليس صراعا.

وأضاف "الطحاوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستيراد مهم جدا والتصنيع أيضا مهم لكن استيراد معدات وماكينات ومواد خام للتصنيع أو حتى مكونات وتجميعها مبدئيًا أمر ضروري لحماية مصدر رزق المستوردين والتجار، خاصة في فترات الحروب والأوبئة.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين القطاع ككل، فأي صناعة تحتاج إلى استيراد إما خامات أو معدات أو مكونات أو تكنولوجيا وأي صناعة تحتاج إلى التجار لبيع وتسويق منتجاتها.

وتابع: "فكرة مشروع شعبة الأدوات المنزلية بالتحول من الاستيراد إلى التصنيع أعتقد قد آن الآوان لتنفيذها، وتذليل أي عقبات أمامها من تمويل وتسهيلات، والعمل عليها لتكون نواة لفكرة التجمعات المتخصصة".

ووجه الشكر لوزارة التجارة والصناعة لمناقشة الفكرة ودراستها بجدية، متابعا: "يجب أن نستوعب أن التطور في المنتجات والأساليب هو أساس البقاء، ويجب كل فترة تغيير وجهات النظر وإعادة دراسة السوق وما يطرأ عليها من متغيرات".

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