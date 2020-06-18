الكشكي: ثورة 30 يونيو أعادت الانتصار للأمة العربية

قال الكاتب جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن ثورة 30 يونيو، أعادت الانتصار للأمة العربية في وجه التدخلات الدولية وأعادت دفة القيادة لمصر وللشعوب العربية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هدف الجماعة الإرهابية كان هو تمزيق المنطقة من المشرق والمغرب، مؤكدًا أن هذا التاريخ ستر عورة الدولة المصرية والمنطقة مما أحدثت فوضى 2011، وبالتالي لو لم تحدث لانكشف كل شيء وكانت قطر لها قدم في مصر والمنطقة وزاد نفوذ تركيا والتي تحاول الآن العبث في سوريا والعراق".وتابع، لو لم تكن ثورة 30 يونيو لكانت خريطة المنطقة كلها ستتغير بتوقيع التنظيم الدولي للإخوان، وكانت الدولة ستدخل في مرحلة الإفلاس في حكم المرشد، فمصر دولة الحضارة والفن والأدب لم تكن هكذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو.وأكد أن هذه الثورة تحتاج لمؤرخين من نوع خاص يحترفون السياسة لكتابة تفاصيلها، خاصة أنها التي لاقت دعما قويا من أجهزة ومؤسسات الدولة الحكيمة ومن رجل وطني وحكيم مثل الرئيس السيسي، فهي ثورة مثلما يدرس حرب أكتوبر في المعاهد العسكرية العالمية فإنها سوف تدرس لما لها من تأثير على مستوى السياسة الخارجية.