«صحة الغربية» تعلن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، عن قبول أولى دفعات مدارس التمريض بنين وبنات بمجموع حد أدنى 270 درجة، على ألا يزيد عدد الطلاب في كل مدرسة عن 30 طالبا.من جانبها؛ أكدت الدكتورة غادة عبدالستار، مدير إدارة التدريب والمدارس بالغربية، أنه سيتم اختيار أعلى المتقدمين بالمجموع بناء على تعليمات وزيرة الصحة من بداية الأحد القادم 21- 6، على أن لا تقل السن عن 15 سنة، مشيرة الى أن محافظة الغربية تضم ٩ مدارس بكلٍ من "طنطا وكفر الزيات والمحلة وسمنود وبسيون والسنطة"، على أن يتم تقديم الأوراق فى مكان حصوله على الشهادة الإعدادية.وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبة بنين بمدرسة سيجر بطنطا كمجموعة أولى يوم الأحد القادم، وسيتم الاختيار بناء على أعلى مجموع نظرا إلى أن هذه المدرسة الوحيدة الخاصة بالبنين.