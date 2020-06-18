ضبط 15 جوال (34) طن دقيق بلدي مُدعم في حملة ببورسعيد

ضبطت الأجهزة الرقابية بإدارة تموين الضواحي والجنوب ببورسعيد، خلال حملة لها، كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم (استخراج 82%) داخل أحد المخابز بدائرة الجنوب.وأسفرت الحملة عن ضبط (15) جوال (34) طن دقيق بلدي مُدعم إستخراج 82% كانت داخل أحد المخابز بدائرة الجنوب مُستولى عليها من قبل صاحب المخبز بغرض التربح دون وجه حق، وتبين أنها خارج حصته التموينية ومن خارج المطحن المخصص له الصرف منه، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما تم تحرير محاضر بدائرة حي الضواحي والجنوب وبيانها كالتالي:-1- تحرير (4) محاضر عدم إعلان عن أسعار سلع غذائية.2- تحرير (3) محاضر عدم حمل شهادات صحية.3- تحرير محضر مزاولة نشاط دون ترخيص.4- تحرير محضر نقص في أوزان الخبز المباع للمواطنين.