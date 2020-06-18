مساعدات صينية للسودان لمواجهة جائحة كورونا

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الخميس، طائرة صينية تحمل أدوية ومعدات طبية، في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.وكان في استقبال المساعدات في مطار الخرطوم، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، والسفير الصيني بالخرطوم، شين مين، وعدد من المسئولين والكوادر الصحية.وقال وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن المساعدات التي وصلت تعتبر مواصلة لمجهود التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أنها تحتوي على دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة "كورونا".وأعرب عن شكره للصين، حكومة وشعبًا، على الدعم والتعاون المتواصل، متمنيًا أن يستمر في كل المجالات.