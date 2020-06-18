بدء اللقاء الأسبوعى للأنبا مكاريوس عبر البث المباشر

بدأ الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، لقاءه الأسبوعي مع جموع الأقباط مساء اليوم، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا دون حضور شعبي، وتمت إذاعته بالبث المباشر على الصفحة الرسمية لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس.جدير بالذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، يترأس لقاءين أسبوعيًا، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.