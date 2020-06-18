وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات المركزى

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، الخميس، بزيارة تفقدية إلى مستشفى العسيرات المركزي ورافقته الدكتورة إيمان رياض، مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة وكان في استقباله الدكتور طارق الخطيب مدير المستشفى.وبدأ وكيل الوزارة زيارته للمستشفى بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة خط سير المرضى إلى داخل القسم، ومراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع النوبتجيات على الطاقم الطبي، وكذلك تفقد غرفة الكشف داخل الاستقبال والتشديد على سرعة التعقيم والتطهير وتوضيح الكيفية الصحيحة لتلافي نقل العدوى وتجنب إصابة مستقبلي الخدمة الطبية، والتنويه على وجود وتوافر جميع المستلزمات اللازمة لعمليات التعقيم والتطهير، مشيرًا إلى سرعة استجابة المديرية لأي احتياج من قبل المستشفى.وتفقد وكيل الوزارة معمل التحاليل وقام بالتأكد من توافر المحاليل والكيماويات وجميع اللوازم الضرورية داخل المعمل، والمرور على أعمال التطوير داخل المستشفى لوحظ أنه جار تجهيز قسم عزل يتضمن 3 غرف إقامة بسعة سريرية 12 سريرًا، إضافة إلى غرفتين بسعة سرير لكل غرفة.ونوه مدير المستشفى عن وجود منشأ للعيادات الخارجية كان قائما على الجهود الذاتية، لكن توقفت الإنشاءات به لعدم توافر الدعم المادي ومن قبله وجه وكيل الوزارة باستكمال أعمال الإنشاء به وذلك لما سيقدمه من إضافة كبيرة للمستشفى.وبالمرور على وحدة الغسيل الكلوي للبالغين والأطفال حيث إن سعة وحدة البالغين تحتوي على سعة سريرية عددها 7 أسرة ووحدة الأطفال على 3 أسرة، ووضح مدير المستشفى أنه سيتم تحديد غرفة غسيل كلوي لعزل مرضى الغسيل الكلوي في حالة الإصابة بفيروس كورونا وقام جميعة بالتأكد من توافر الأدوية وعدم وجود أي نقص أو عجز في المستلزمات داخل القسم والإشادة بطاقم تمريض قسم الكلى لما لوحظ من التزام بالواقيات الطبية.وتفقد جميعة وحدة عناية القلب الخاصة بالمستشفى التي تحتوي على سعة سريرية عددها 4 أسرة، لافتًا إلى عمل فواصل لوحدة عناية القلب عن باقي الأقسام، موجهًا إدارة المستشفى بسرعة تشغيل وحدة عناية القلب لأهميتها، وبالمرور على قسم الحضانة تلاحظ خلو الحضانة من الحالات وبعد السؤال عن عدم استقبال الحضانة حالات الأطفال ذوي الاحتياج للرعاية الطبية تبين وجود مشكلة في شبكة الغازات تشكل عائقا لسير العمل بسلاسة داخل الحضانة والتوجيه إلى سرعة عمل اللازم وصيانة شبكة الغازات، وفي نهاية زيارته أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التحسين المستمر والتطوير من مستوى الخدمة داخل المستشفى.