ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بالبحيرة لـ705

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 26 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا اليوم، من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي المتعافين 705 حالات وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.هذا وقد أكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.