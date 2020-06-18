مصر تشدد على تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان، اليوم، حرص القاهرة على استقرار الأوضاع في ليبيا وتفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب.جاء ذلك في تصريحات له خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمشاركة العديد من الدول.من جانبه، قال ممثل الأردن في مجلس حقوق الإنسان إن المملكة تدعم الجهود التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.كما جدد ممثل تونس في مجلس حقوق الإنسان دعم بلاده لجهود التسوية السياسية في ليبيا.أما ممثل اليونان في مجلس حقوق الإنسان فقد دعا إلى إخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا والوصول إلى حل عبر الحوار، كما طالب ممثل روسيا بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد في وقت سابق اليوم خلال مباحثات مع نظيره اليوناني أن إعلان القاهرة يؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجي في ليبيا.ودعا شكري الي ضرورة احترام جميع الأطراف بالمنطقة للقانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات استفزازية غير شرعية تفاقم التوتر.