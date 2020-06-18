جامعة قناة السويس تفتتح مستشفى عزل بالإسماعيلية (فيديو)

جاء ذلك خلال افتتاح مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.



أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن مستشفى العزل أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات بعد افتتاحه اليوم، والذى يعد مستشفى متكاملا لخدمة الحالات المصابة.وقال الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن تجهيز المستشفى استغرق 20 يوما، ويتكون المستشفى من أدوار تحتوي على 114 سريرا، و14 سرير عناية مركزة، و90 سرير لإقامة الأطباء، ومعمل كيميا، و4 أسرة غسيل كلوي، وغرفتي عمليات، كما خصص دور لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم حال تعرضهم للإصابة.وأوضح عنتر، أن المستشفى خصص للحالات الحرجة من مصابي كورونا، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي يحتوى على قسم منفصل لفرز المصابين وحال التأكد من إصابتهم يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديدة، موضحا أنه تم اختيار مستشفى الجراحات كمستشفى عزل لبعده عن أي اختلاط للمرضى المترددين للمستشفى، ويحتوى على مدخل ومخرج خاص به، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى، ومطالبًا الجميع بالتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وأهلهم وبلدهم.