رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 1983 فدانًا من أملاك الدولة بوادى النطرون بالبحيرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:31 م
استرداد فدادين
استرداد فدادين
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قامت بسحب قطعة أرض من غير الجادين وذلك بمنطقة البحر الفارغ بمساحة 1983 فدان، ليصبح إجمالي ما تم استرداده خلال الأسبوع الجارى 2175.5 فدان،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

موضوعات متعلقة

وزير السياحة: «أي فندق هيمشي عامل واحد هقفله فورًا»

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
المزيد

الثقافة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»

هل مات سيد درويش مسموما بمكيدة مطربة ؟.. كتاب لمكاوي سعيد يجيب

الفلسطيني بسام لطفي ضيف «طلات ثقافية» الإثنين

28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى