استرداد 1983 فدانًا من أملاك الدولة بوادى النطرون بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون قامت بسحب قطعة أرض من غير الجادين وذلك بمنطقة البحر الفارغ بمساحة 1983 فدان، ليصبح إجمالي ما تم استرداده خلال الأسبوع الجارى 2175.5 فدان،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.