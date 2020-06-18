12 يوليو.. محاكمة خياط بتهمة قتل شاذ وإشعال النيران فى جثته بالإسكندرية

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة، جلسة 12 يوليو المقبل لمحاكمة خياط لاتهامه بقتل شاذ، تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، وإسماعيل عبدالرحيم زيتون وأمانة سر السيد البتانوني.ترجع أحداث القضية 36622 لسنة 2019 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة العثور على جثة شخص متفحم داخل محل سكنه بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة عن أن المجني عليه "خ.ح.ع"، قام باصطحاب المتهم "ال.إ.م"، 36 سنة، خياط، إلى محل سكنه لممارسة الشذوذ معه برغبته وعقب انتهائهم نشبت بينهما مشادة فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بواسطة مقعد به قواعد حديدية على رأسه فسقط على الأرض مغشيًا عليه ثم جذب أسطوانة غاز وأشعل النيران في جثته وسرق هاتفه المحمول وفر هاربًا.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة اعترف بالواقعة فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.