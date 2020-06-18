صندوق النقد: لبنان يحتاج إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصندوق ما زال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.