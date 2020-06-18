فتح باب الترشح لاختيار رئيس «المقاصة» الجديد الأحد المقبل

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس الإدارة استكمالا لمدة مجلس الإدارة الحالية" 2018-2021".وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، يبدأ تقديم طلبات الترشيح من يوم الأحد القادم 21 يونيو، ويغلق بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 25 يونيو، مشيرة إلى أن عضوية من يتم انتخابه رئيسًا لمجلس الإدارة تنتهي بختام مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يوليو 2021.وتقدم طلبات الترشح وفقًا لما ذكرته الشركة للجنة المشكلة لهذا الغرض بمقر عملها بالإدارة القانونية بالمركز الرئيسي في 70 شارع الجمهورية – القاهرة، مقابل إيصال يتضمن بيان الأوراق والمستندات المسلمة، ويوقع المستلم على قائمة الاستلام وأمام المستندات غير المستوفاة حال عدم تسلمها، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد غلق باب الترشيح أو التي تسلم في مكان آخر.وأضاف البيان أنه يجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة المعايير والشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة، خاصة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة، وتتم الانتخابات وفقًا لكل ما سبق.وذكر بيان الشركة أن الأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح هي:- الأوراق والمستندات المؤيدة لبيانات السيرة الذاتية للمرشح.- صورة شخصية حديثة للمرشح.- صحيفة الحالة الجنائية - حديثة.- إقرارات وتعهدات من المرشح باستيفاء الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.على أن تتعدد الإقرارات والتعهدات بعدد هذه الشروط والمعايير وبالصيغة الواردة فيها، وأن المرشح لا يلتزم بالحصول على ترشيح إحدى الجهات أعضاء الإيداع المركزي.كما ذكرت الشركة معلومات وأحكام مهمة متعلقة برئاسة مجلس إدارة الشركة تضمنت الآتي:- تتم أية إعلانات للمساهمين بشأن ترشح وانتخاب رئيس مجلس الإدارة على موقع الشركة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى النظام الآلي للشركة وعلى شاشات التداول بالبورصة، ويتم تسليم خطابات لذوي الشأن في المسائل الخاصة أو التي ليس لها طابع العمومية.- سوف يتم التصويت باستخدام نظام التصويت التراكمي وبالاقتراع السري المباشر.- سيتم إرسال أوراق الترشيح المستلمة من المرشح - كما هي - إلى الهيئة عقب إغلاق باب الترشيح مبوبة.ونوهت بأن الشركة غير مسئولة عن كون هذه الأوراق مستوفاة من عدمه، مشيرة إلى أنه توجد نماذج طلبات ترشيح وإقرارات وتعهدات على موقع شركة مصر للمقاصة على شبكة الإنترنت WWW.MCDR.COM.EG ولدى الإدارة القانونية بالشركة.