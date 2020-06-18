6 مصابين فى سقوط حائط منزل ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انهيار حائط منزل بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف.وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف بلاغا من قسم شرطة بني سويف يفيد بوقوع حادث انهيار حائط منزل مما أسفر عن وقوع مصابين ووجه على الفور بانتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.وانتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة وكسور بالأذرع.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ينى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.