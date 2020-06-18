مروة ناجي تحيي الذكرى الأولى لرحيل والدتها

أحيت الفنانة مروة ناجي، الذكرى الأولى لرحيل والدتها، بمنشور مرفق به صورتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وعلقت مروة ناجي على الصورة قائلة: "اليوم عدت سنة على رحيل أمي في ١٨-٦-٢٠١٩، الموت علينا حق والواحد لازم يصبر على أي شيء، وفعلا أي جرح مع الوقت ممكن يزول لكن رحيل أمي مع الوقت كل يوم بيزيد ويزيد ولكن عزائي الوحيد أن يدخلك ربي فسيح جناته الله يرحمك يا أمي ويرحم جميع أمهات المسلمين وحشتينى أوي يا أمي".وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها الرحمة والمغفرة.