خبيرة موضة تكشف الألوان الرائجة لصيف 2020

- الأحمر الناري



- الأزرق الفاتح



- الأخضر النعناعي



- اللون الأصفر



- اللون الزعفراني



- اللون النيلي



- اللون الزيتي



- اللون البرتقالي



- الأزرق الداكن



- البيج المشمشي



- اللون المرجاني



- لون القرفة



- اللون العنابي



خلال فصل الصيف يجب ارتداء مجموعة من الألوان الرائجة منها التي برزت خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف الـ2020.وتتحدث اليوم خبيرة الموضة مروة القاضي لـ«الدستور» عن الألوان الرائجة وغير الرائجة لموسم صيف عام 2020.ما هي الألوان الرائجة لصيف 2020؟يضفي هذا اللون الحيوي إشراقة على الإطلالة ومن الألوان الرائجة جدا خلال عام 2020.اللون الأزرق بدرجته الفاتحة هو من الألوان الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في دولاب أي امرأة بشكل عام وخاصة خلال صيف الـ2020.واحد من الألوان التي تبرز بقوة وتلفت الأنظار في عروض الأزياء ومن الألوان الرائجة جدا خلال صيف عام 2020.الأصفر من أكثر الألوان الرائجة في موسم صيف عام 2020، فهو لون جريء وزاهٍ.اللون الزعفراني هو واحد من تدرجات اللون الأصفر المائل إلى الذهبي.لون مميز وراقٍ يضيء الوجه ويعزز من جمال الطلة الصيفية.لون كان له سحر خاص خلال عروض أزياء أسابيع الموضة لموسمي ربيع وصيف عام 2020 وبرز بشكل ملفت ضمن مجموعة أزياء أوسكار دي لا رينتا.اللون البرتقالي هادئ ويمكن تنسقيه مع قطع أخرى ذات ألوان قوية كالأحمر أو الأزرق.لهذا اللون سحره الخاص خلال عروض أزياء ربيع وصيف عام 2020 خلال أسابيع الموضة خاصة ضمن عروض أزياء جيفنشي وإيلي صعب.واحد من تدرجات اللون الأصفر لون صيفي زاهٍ وهادئ في نفس الوقت.عاد هذا اللون مرة أخرى إلى ساحات الموضة، ويتناسب مع أزياء الصيف بشكل كبير.رغم أنه من الألوان الداكنة قليلًا، إلا أنه واحد من الألوان الرائجة لموسم صيف عام 2020، ويحتاج لامرأة جريئة.اللون العنابي هو واحد من الألوان الملوكية، ظهر بقوة في عروض أزياء بالمان ولويس فيتون وغيرها من دور الأزياء خلال أسابيع الموضة الأولى لعام 2020، وينصح بارتدائه خلال الأمسيات والسهرات لأنه لون شيك وراقٍ.ما هي الألوان التي يجب تجنبها في موسم صيف عام 2020؟- التركيز على الألوان الزاهية.- الابتعاد عن الألوان الداكنة الشتوية كالبني المحروق والبني الفاتح.- يجب الاستغناء عن الألوان السائدة في موسم الصيف الماضي مثل الفوشيا وتجربة ألوان جديدة عصرية ظهرت خلال أسابيع الموضة لعام 2020.- يجب التخلي عن الألوان التي لا تظهر جمال البشرة في فصل الصيف حيث تظهر البشرة أكثر سمرة.