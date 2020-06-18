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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة تكشف الألوان الرائجة لصيف 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:24 م
الألوان الرائجة لصيف
الألوان الرائجة لصيف 2020
سلمى بدر
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خلال فصل الصيف يجب ارتداء مجموعة من الألوان الرائجة منها التي برزت خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف الـ2020.

وتتحدث اليوم خبيرة الموضة مروة القاضي لـ«الدستور» عن الألوان الرائجة وغير الرائجة لموسم صيف عام 2020.

ما هي الألوان الرائجة لصيف 2020؟

- الأحمر الناري
يضفي هذا اللون الحيوي إشراقة على الإطلالة ومن الألوان الرائجة جدا خلال عام 2020.

- الأزرق الفاتح
اللون الأزرق بدرجته الفاتحة هو من الألوان الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في دولاب أي امرأة بشكل عام وخاصة خلال صيف الـ2020.

- الأخضر النعناعي
واحد من الألوان التي تبرز بقوة وتلفت الأنظار في عروض الأزياء ومن الألوان الرائجة جدا خلال صيف عام 2020.

- اللون الأصفر
الأصفر من أكثر الألوان الرائجة في موسم صيف عام 2020، فهو لون جريء وزاهٍ.

- اللون الزعفراني
اللون الزعفراني هو واحد من تدرجات اللون الأصفر المائل إلى الذهبي.

- اللون النيلي
لون مميز وراقٍ يضيء الوجه ويعزز من جمال الطلة الصيفية.

- اللون الزيتي
لون كان له سحر خاص خلال عروض أزياء أسابيع الموضة لموسمي ربيع وصيف عام 2020 وبرز بشكل ملفت ضمن مجموعة أزياء أوسكار دي لا رينتا.

- اللون البرتقالي
اللون البرتقالي هادئ ويمكن تنسقيه مع قطع أخرى ذات ألوان قوية كالأحمر أو الأزرق.

- الأزرق الداكن
 لهذا اللون سحره الخاص خلال عروض أزياء ربيع وصيف عام 2020 خلال أسابيع الموضة خاصة ضمن عروض أزياء جيفنشي وإيلي صعب.

- البيج المشمشي
واحد من تدرجات اللون الأصفر لون صيفي زاهٍ وهادئ في نفس الوقت.

- اللون المرجاني
عاد هذا اللون مرة أخرى إلى ساحات الموضة، ويتناسب مع أزياء الصيف بشكل كبير.

- لون القرفة
رغم أنه من الألوان الداكنة قليلًا، إلا أنه واحد من الألوان الرائجة لموسم صيف عام 2020، ويحتاج لامرأة جريئة.

- اللون العنابي
اللون العنابي هو واحد من الألوان الملوكية، ظهر بقوة في عروض أزياء بالمان ولويس فيتون وغيرها من دور الأزياء خلال أسابيع الموضة الأولى لعام 2020، وينصح بارتدائه خلال الأمسيات والسهرات لأنه لون شيك وراقٍ.

ما هي الألوان التي يجب تجنبها في موسم صيف عام 2020؟
- التركيز على الألوان الزاهية.
- الابتعاد عن الألوان الداكنة الشتوية كالبني المحروق والبني الفاتح.
- يجب الاستغناء عن الألوان السائدة في موسم الصيف الماضي مثل الفوشيا وتجربة ألوان جديدة عصرية ظهرت خلال أسابيع الموضة لعام 2020.
- يجب التخلي عن الألوان التي لا تظهر جمال البشرة في فصل الصيف حيث تظهر البشرة أكثر سمرة.

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