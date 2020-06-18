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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والبحرين يرفضان ضم إسرائيل أي أراض بالضفة الغربية

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:22 م
الملك عبدالله وحمد
الملك عبدالله وحمد بن عيسى
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شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رفضهما القاطع أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الجانبين جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد العاهلان، خلال الاتصال، أهمية استدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وشدد العاهل البحريني على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة، مؤكدا دعم المملكة الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها، وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدور التاريخي للأردن في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

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