مصطفى درويش يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا: أحسن كتير الحمد لله

قال الفنان مصطفى درويش، إن صحته أصبحت أفضل هذه الفترة، بعدما أعلن عن شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد، منذ أيام قليلة، وذلك عبر صفحته بموقع فيسبوك.وكتب "درويش" عبر حسابه وقال: "أحسن كتير الحمد لله هانت بإذن الله وبفضل دعاكم ربنا يخليكم ليا".وكان مصطفى درويش، أعلن منذ أيام، عن ظهور بعض أعراض فيروس كورونا عليه، حيث قام بعمل مسحة وأثبتت التحاليل إيجابية إصابته.يذكر أن مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني 2020 بعملين، الأول «خيانة عهد»، حيث قدم شخصية عزت أمام النجمة يسرا، والثاني «بـ١٠٠ وش» وقدم شخصية فتحي أمام آسر ياسين ونيللي كريم.