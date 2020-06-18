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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر
الخميس 18/يونيو/2020 - 04:46 م
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مصير محمود علاء مدافع الفريق خلال الموسم المقبل بعد وصول بعض العروض له.
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