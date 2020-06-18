محافظ بورسعيد: «المواطن غالي عند الدولة وحريصون على سلامته»

أقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، على مساعدة سيدة مُسنة على ارتداء "الكمامة"، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ولاحظ المحافظ، خلال تفقده سير العمل بالسجل المدني في مدينة بورفؤاد، وجود سيدة مُسنة - لا ترتدي "كمامة" - تجلس على المقاعد المخصصة لانتظار كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فوجه بإحضار "كمامة" طبية لها، وقام بمساعدتها على ارتدائها.وأكد محافظ بورسعيد للسيدة على أن قرار الدولة بإلزام المواطنين بارتداء "الكمامات" يأتي حرصا على صحتهم وسلامتهم في المقام الأول، مضيفا: "المواطن المصري هو أغلى شئ عند الدولة، وحريصة كل الحرص على صحته وسلامته".