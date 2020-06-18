وصول 300 مصرى قادم من الإمارات إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 300 عالق مصري قادم من دولة الامارات العربية المتحدة والراغبية فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد-19"، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى المصرى لإجلاء آلاف المصريين العالقين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ووصل المواطنون من مطارى الشارقة ودبى على متن طائرتى شركتى مصر للطيران وإير كايرو، حيث خضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، كما تم السماح لهم بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يومًا تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.